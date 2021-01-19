«المرور» يوضح شروط استبدال لوحات المركبات والرسوم المقررة

حددت الإدارة العامة للمرور، شروط استبدال لوحات المركبات، مشيرةً إلى قيمة الرسوم المطلوب دفعها نظير هذه الخدمة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ استبدال لوحات المركبات يتطلَّب أن تكون لمالك واحد.

وتسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة. وفقا للإدارة العامة للمرور.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور: «عندي سيارتين خصوصي جيب وصني بحط اللوحة الصني للجيب لانها مميزة وكلهم باسمي ماهو الإجراء والتكلفة».

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت أنَّ استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تترواح ما بين 1000 و2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

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