موجة باردة على مناطق بالممكلة نهاية الأسبوع.. والزعاق يوضح تفاصيلها

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تشهد موجة باردة نهاية الأسبوع تبدأ أماراتها غدًا الأربعاء.

وقال الزعاق –عبر تويتر- إنه لا برد إلا بعد الانصراف، أي إنه لا يأتينا البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه، إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

وتابع قائلًا إنه خلال هذه الأيام انصرفت الشمس من الجنوب إلى الشمال، ومن يوم غدٍ الأربعاء، سنستقبل أولى موجات برد «الشبط» وستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية.

وأضاف أن هذه الموجة الباردة ستكون طبيعية ومعتادة ومحمولة عبر الرياح الشمالية، مشيرًا إلى أنه سيكون تأثيرها على المملكة بتمرحل زحزاح، يبدأ من الشمالية والشمالية الشرقية ثم تؤثر تباعًا على بقية المناطق.

علشان ماتملون

بعد المحاضرة ابصلح لكم جبن pic.twitter.com/41jUjXp38w — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) January 19, 2021

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