«سعود الطبية» تنهي معاناة شاب لـ3 سنوات من مضاعفات عملية تكميم المعدة

تمكن فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية، من إنهاء معاناة شاب مع مضاعفات عملية تكميم المعدة التي أجراها منذ ثلاث سنوات.

وذكرت مدينة سعود الطبية –عبر تويتر- أنه تم إنهاء معاناة ثلاثيني استمرت لثلاث سنوات، إثر مضاعفات عملية تكميم للمعدة أجراها في وقت سابق.

وأشارت سعود الطبية، إلى أن المريض كان يشكو سابقًا من سمنة حتى وصل وزنه إلى 150 كغ، ثم أصبح وزنه 41 كغ بعد عملية تكميم المعدة.

وأوضحت أنه تم وضع خطة علاجية شملت إجراء تصريف للصديد داخل البطن، ووضع دعامة تسمح بمرور الطعام، مكنته من تحسين وضعه الصحي خلال أيام.

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