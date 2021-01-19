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مدير الأمن العام ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن خطة وزارة الصحة

تلقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الجرعة الأولى من لقاح المستجد.

كما تلقى نائب مدير الأمن العام اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان الجرعة الأولى من اللقاح، ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في 17 ديسمبر الماضي، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتم إقامة مراكز للتطعيم في كل من: الرياض وجدة والظهران والمدينة المنورة، وسيتم خلال الأيام القادمة افتتاح مراكز أخرى في باقي المناطق.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي أول أمس الأحد، أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة، مؤكدًا أنها ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.
وأكد متحدث الصحة، أن الالتزام بالإجراءات مع اللقاح هو سلاح العودة للحياة الطبيعية، معبرًا عن ثقته في وعي المجتمع في مواجهة شائعات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي حول اللقاح المضاد لكورونا.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة والتحكم ووعي المجتمع في الالتزام في الإجراءات الاحترازية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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