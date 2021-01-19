السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"



الباحة 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021هـ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم ، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق .

وشدد سموه خلال اللقاء ، على أهمية تقديم أوجه الدعم كافة بهدف إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على إتاحة فرص توظيفهم دعماً لخطط ومستهدفات التوطين المناطقي ، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، تحقيقاً لتوجهات وتطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله - .

من جانبه قدم مدير عام "هدف" عرضاً لسموه عن دور الصندوق خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحسين، والبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد، والاستراتيجية الجديدة ومراحل ومبادرات تنفيذها وإحصاءات عن سوق العمل في المنطقة ، مستعرضاً مرتكزات التوجه الجديد للصندوق من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية مستدامة للكوادر الوطنية.

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14:11ت م

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