

حفر الباطن 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

قدّمت عياداتُ " تطمن " في محافظة حفر الباطن خِدْماتِـها لـ 28,177 مستفيداً من خلال أربع عيادات في مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يُذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

14:03ت م

0075



حفر الباطن 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسقدّمت عياداتُ " تطمن " في محافظة حفر الباطن خِدْماتِـها لـ 28,177 مستفيداً من خلال أربع عيادات في مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يُذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //14:03ت م0075

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.