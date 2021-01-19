السعودية اليوم / ليبيا تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا



طرابلس 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 596 إصابة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و465 حالة، منها 20 ألفا و703 حالات نشطة، و1700 متوفى، بينما تعافى 88 ألفا و62 حالة.

// انتهى //

13:57ت م

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طرابلس 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 596 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و865 حالة شفاء ووفاتين اثنتين.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و465 حالة، منها 20 ألفا و703 حالات نشطة، و1700 متوفى، بينما تعافى 88 ألفا و62 حالة.// انتهى //13:57ت م0074

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