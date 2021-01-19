السعودية اليوم / مدير الشؤون الفلسطينية بالأردن يلتقي مديرة عمليات " الأونروا"



عمّان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن المهندس رفيق خرفان اليوم، مديرة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مارثا لورينزو.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آليات تعامل الوكالة على مختلف المستويات والبرامج، مع التبعات المستمرة لجائحة

// انتهى //

13:56ت م

0072



عمّان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسالتقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن المهندس رفيق خرفان اليوم، مديرة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن مارثا لورينزو.وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة آليات تعامل الوكالة على مختلف المستويات والبرامج، مع التبعات المستمرة لجائحة فيروس كورونا المستجد ، كبرنامج الوكالة بتطعيم اللقاحات المضادة للفيروس، إضافة إلى مناقشة أوضاع المراكز المجتمعية، العاملة تحت مظلة الوكالة، وآليات دعمها بما يساعدها على مواصلة تقديم خِدْماتها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، خاصة مراكز تأهيل ذوي الإعاقة، كونها معنية بأضعف حلقات مجتمعات اللاجئين.// انتهى //13:56ت م0072

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