السعودية اليوم / 10064 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجّلت السلطات الصحية في الهند 10064 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات في الهند 10581837 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 152556 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 10228753 حالة.

// انتهى //

13:49ت م

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نيودلهي 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجّلت السلطات الصحية في الهند 10064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 137 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات في الهند 10581837 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 152556 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 10228753 حالة.// انتهى //13:49ت م0067

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