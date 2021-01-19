استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر.



ووفقا للعين كشف مسح بأنه جاء المصرف العربي الدولي كأفضل بنك تبيع له الريال مقابل 4.172 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي المصري كأفضل بنك تشتري منه الريال مقابل 4.194 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء نحو 4.1713 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الريال السعودي نحو 4.1024 جنيه للشراء، و4.194 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي) قفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.6478 جنيه للشراء، و15.7478 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 18.8712 جنيه للشراء، و18.9950 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه نحو 21.1855 جنيه للشراء، و21.3225 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، على موقع البنك المركزي نحو 4.2596 جنيه للشراء، و4.2877 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.5459 جنيه للشراء، و51.9471 جنيه للبيع.