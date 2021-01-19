شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الربط الإلكتروني بين منصتي "فطري" و"أنعام" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان أن الربط يهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء، من خلال الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الأنشطة.
وبين أن عملية إتمام الربط الإلكتروني تأتي ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتطوير منصة "فطري" لتسهيل عمليات إصدار تراخيص استيراد وتصدير الكائنات الفطرية الحية في المملكة وضمان تطبيق الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة، كما سيصدر الترخيص من منصة "فطري" متضمنًا موافقة وكالة الثروة الحيوانية الصادرة من منصة "أنعام"؛ مما يسرع ويسهل عمليات إصدار التراخيص والموافقات ويمكن للمستفيد من الخدمة البدء في عمليات الاستيراد والفسح بعد صدور الترخيص.