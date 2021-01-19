القريات تسجل درجات حرارة صفرية.. وتوقعات بتساقط الثلوج على تبوك

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن مدينة القريات بمنطقة الجوف سجلت أقل درجة حرارة بالمملكة فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر المركز –عبر تويتر– أن الحرارة في القريات لامست الصفر المئوي فجر اليوم، لتسجل المدينة أقل درجة حرارة في المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار المركز إلى أنه لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

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