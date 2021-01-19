«الأحوال المدنية»: تصوير الهوية الوطنية في المنشآت التجارية «مخالف»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية لإنهاء إجراءات معينة في المنشآت التجارية هو أمر «مخالف»، مؤكدة ضرورة الاطلاع عليها وإعادتها لصاحبها.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على سؤال من أحد المواطنين، أن «تصوير الهوية مخالف، فقط الاطلاع عليها ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها».

وقال المواطن في سؤاله: هل يسمح بنسخ أو تصوير بطاقة الهوية الوطنية باللون الأبيض والأسود، في المنشآت التجارية لإتمام العقود؟.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة «أبشر» يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما إلى عنوانك الوطني، من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

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