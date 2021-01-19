بالفيديو.. ممرضة تروي تفاصيل قصة إنقاذها طفلتين من الغرق بكورنيش جازان

روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق في جازان، مشيرة إلى مدى سعادتها وفرحتها بعد سماع صوت الطفلتين عقب إنقاذهما.

ونشرت صحة عسير –عبر تويتر- فيديو للممرضة أسرار، قالت فيه إنها كانت في نزهة مع أهلها على كورنيش بيش في جازان، وعند انشغالها بالتصوير شاهدت الطفلتين وهما تسبحان بشكل غريب، مشيرة إلى أنها تجيد السباحة؛ حيث تركت الجوال ودخلت مياه البحر لإنقاذهما، موضحة أن اثنين من رجال حرس الحدود ساعداها في إنقاذ الطفلتين.

وأضافت أن الطفلتين عادا لهما النبض والتنفس، ثم وصلت سيارة الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها أم لطفلة لذا كان شعورها صعبًا وغير قابل للوصف وهي تشاهد الطفلتين تتعرضان للغرق، مؤكدة أن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان.

#فيديو :

الممرضة أسرار أبو راسين تحكي قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق : " مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان .. ولا أستطيع وصف شعوري عندما سمعت أصوات الطفلتين بعد إنقاذهما .. "



الحمدلله على سلامتهما 🤲#شكراً_أسرار pic.twitter.com/2sxylEcaCh — صحة عسير (@assirhealth) January 18, 2021

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