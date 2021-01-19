«حساب المواطن» يوضح حالات حذف المستند وكيفية تغيير الحالة الاجتماعية

جدد برنامج حساب المواطن التذكير بأن هناك حالتين لحذف المستند المرفق، وهما عند الرد برفض المستند أو عند انتهاء صلاحية المستند، مشيرًا إلى خطوات تغيير الحالة الاجتماعية عقب الزواج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يمكنك حذف المستند إلا في حال كان مرفوضًا أو منتهيًا».

وحول طريقة حذف المستند أوضح البرنامج أنه يتم عبر الخطوات التالية: عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات» والانتقال إلى «الإجراءات» وحذف المستند ثم الضغط على «حفظ».

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية، يمكن التوجه إلى «تفاصيل الطلب- بيانات عامة» تغيير الحالة الاجتماعية إلى «متزوج» وإضافة الزوجة من «بيانات التابعين» والضغط على أيقونة «حفظ» ثم تقديم الطلب من «المراجعة».

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