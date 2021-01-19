تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، وسط هدوء التعاملات.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، جاء بنك عودة كأفضل بنك تبيع له اليورو مقابل 18.9611 جنيه للشراء، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه اليورو مقابل 18.5707 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، نحو 18.8712 جنيه للشراء، و18.9950 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف اليورو نحو 18.842 جنيه للشراء، و19.016 جنيه للبيع، وفي بنك مصر (حكومي) سجل سعر اليورو نحو 18.8451 جنيه للشراء، و19.016 جنيه للبيع.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار الدولار والإسترليني

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.6478 جنيه للشراء، و15.7478 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه نحو 21.1855 جنيه للشراء، و21.3225 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، على موقع البنك المركزي نحو 4.1713 جنيه للشراء، و4.1982 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.2596 جنيه للشراء، و4.2877 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.5459 جنيه للشراء، و51.9471 جنيه للبيع.