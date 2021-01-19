سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض الدولار في السوق السوداء إلى نحو 8800 ليرة للشراء، و8850 ليرة للبيع، مقابل 8825 ليرة للشراء، و8875 ليرة للبيع، أمس الإثنين.

ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.



تأجيل أوسع تحرك لـ"المودعين اللبنانيين"

وهدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، بتنظيم احتجاجات فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مغنية، في حوار له مع موقع "النشرة" اللبناني، إن الجمعية كانت بصدد تنظيم تحرّك وصفه بــ"الواسع" في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن نظرًا للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد ​الإصابات​ بفيروس كورونا​ وقرار ​الدولة​ بالإقفال​ العام وإمكانية تمديده، تحفظنا على تحديد موعد جديد.

وأكد أن قرار التحرك في الشارع ما زال قائما، مشيرا إلى أنه وفور الانتهاء من الإقفال "سنجري تقييمًا للوضع ونحدّد موعدًا للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير"، داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة.

وتابع : "لأن التجارب أثبتت أن أي ​طائفة​ أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، .. أقول للجميع انتظرونا في الشارع".

البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

الليرة تستعيد التوازن

وبدأت الليرة تستعيد توازنها أمام الدولار بعد فترة من التراجع، إثر حديث عن اقتراب تعويم العملة، وتأثر الأسواق بإغلاقات كورونا.

وفي الفترة الماضية، تصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قد تحدث عن تعويم مرتقب حال تم الاتفاق على ذلك مع صندوق النقد الدولي.

ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

يذكر أن البنك الدولي وافق في وقت سابق على تقديم مساعدات طارئة لفقراء لبنان بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية.

وتستهدف المساعدات نحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر، وسط أزمة اقتصادية وصحية خانقة تشهدها البلاد.