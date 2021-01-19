تنبيه من رياح نشطة وأتربة تحجب الرؤية على تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم تضمن رياحًا نشطة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية تشمل أملج والوجه وضباء .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة مساءً .

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



