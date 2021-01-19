قرار جديد يُنصف أصحاب العمل حال توظيف المواطنين

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أثيرت تساؤلات عديدة من قبل أصحاب العمل عن مقدار الدعم المقدم من هدف حال توظيف مواطنين، و يأتي ذلك في ظل توطين غالبية الوظائف بالمملكة.
ونص نظام العمل على أن الدعم يكون كالتالي:” للرجال ٣٠% من الراتب المسجل في التأمينات، للنساء ٤٠% من الراتب المسجل في التأمينات “، بالإضافة إلى المناطق النائية ١٠%، وللمعاقين ١٠%.
وعلى سبيل المثال، إذا كان راتب موظف ٦٠٠٠ ريال يحصل على دعم ١٨٠٠ ريال، بينما إذا كان راتب موظفة ٦٠٠٠ ريال يحصل على ٢٤٠٠ ريال.
Source slaati
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