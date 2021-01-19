” الموارد البشرية “: 5 أيام إجازة بأجر كامل لكل موظف في هذه الحالة

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يحق للعامل الحصول على 5 أيام إجازة بأجر كامل في حالة وفاة زوجته أو أحد فروعه أو أصوله.

وأضافت ” الموارد البشرية “:” نصت المادة 113 من نظام العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه والمقصود بالأصول فقط على الأصول الآباء والأجداد وإن علو “. وتابعت:” لمعرفة حقوقك وواجباتك عليك زيارة موقع الثقافة العمالية الإجازات “. Source slaati





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