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توفيت مشهورة مواقع التواصل مها الحجيري، أمس الإثنين، بعد صراع مع مرض في العظام.
وكانت الحجيري قد نُقلت إلى أحد مستشفيات الرياض، إثر معاناتها المزمنة مع مرض في العظام، أثر على جهازها التنفسي.
وكانت مها قد تنبأت بوفاتها في تغريدة قالت فيها: “اعذروني ما أقدر أمسك الجوال وأرد عليكم شخص شخص واضطريت ادخل واقولكم عشان ان يدي الاثنين فيها أجهزة وعندي التهاب رئوي كبير واجهزة التنفس بدونها ما اقدر انتنفس انا بحالة سيئة وما في تحسن ربما انا في هذه الأيام الأخيرة إن ما رجعت فقد رحلت ودعواتكم”.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مشهورة ” سناب شات ” بعد التنبؤ بموتها في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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