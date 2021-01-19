تغرّيم شركة تأمين 500 ألف ريال لهذا السبب

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قررت هيئة السوق المالية، أمس (الإثنين)، تغريم إحدى شركات التأمين التعاوني بالمملكة، وذلك لمخالفته نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات. وتضمّن القرار فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، عن الفترة من تاريخ 6 ديسمبر 2018 حتى تاريخ 18 يناير 2020. Source almnatiq





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