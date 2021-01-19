«المرور»: غرامة مخالفة «ستائر نوافذ السيارة» تصل إلى 300 ريال

جدد المرور السعودي تذكيره بأن وضع الستائر على نوافذ السيارة يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 – ٣٠٠ ريال.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقًا لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠ (وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق) وغرامتها (١٥٠-300) ريال».

وقال المواطن في استفساره: هل الستارة الخلفية عليها مخالفة؟، وكم قيمة المخالفة؟.

من جهة أخرى، أوضح المرور أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيُجرَى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

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