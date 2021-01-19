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بعد غيبوبة لـ9 أشهر.. الزهراني يتحدى الإعاقة ويحصل على رخصة غوص دولية

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الرياض - محمد عبدالله - التصالح مع الذات يمنحك قوة للمحاربة..

لم تمنعه إعاقته من ممارسة هواية الغوص في البحر، هذا ما فعله حسن الزهراني، الذي تمكن بإرادته وإصراره من الحصول على رخصة غوص تمكنه من ممارسة رياضته المحببة في أي مكان بالعالم.

وقال الزهراني لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية»، إن التصالح مع الذات يمنحك قوة للمحاربة على جبهات عدة، موضحًا أن أي تحدى مليء بالعثرات لكن العزيمة والإرادة تتخطى تلك العثرات.

وأشار إلى أن سبب إعاقته هو دخوله في غيبوبة لمدة 9 أشهر حينما كان عمره 14 عامًا، واعتبر إفاقته من الغيبوبة هي ولادة ثانية له، مشيرًا إلى أنه أصرّ على استكمال تعليمه؛ حيث حصل على البكالوريوس، ويعمل حاليًّا في الخطوط بمطار المؤسس.

وأضاف أن عمله في مطار المؤسس مختص بخدمة ذوي الإعاقة أو كبار السن، ومن خلال ذلك العمل جاءته فكرة هاشتاج يوميات مطار المؤسس، بالتصوير مع ذوي الإعاقة لرفع روحهم المعنوية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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