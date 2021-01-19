أخصائي أرصاد: تذبذب شدة الموجة الباردة.. ونسبة تساقط الثلوج من 10 لـ50%

توقع أخصائي الأرصاد الجوية، معاذ الخلف، أن مؤشرات تساقط الثلوج من 10% إلى 40%، مضيفًا أنها نسبة محدودة ولا تستحق العناء.

وقال الخلف –عبر تويتر- إن الموجة الباردة متذبذبة الشدة وأقرب لان تكون أدفأ، ومن المتوقَّع أن تنحصر نحو الشمال والشمال الشرقي.

وأشار إلى أن الرياح النشطة ستكون محدودة بشرق وشمال شرق وشرق الوسط.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

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