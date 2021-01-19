شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي جديد في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، فيما استقر لدى البنك المركزي.



وزاد سعر الدولار في هذه السوق إلى 282 جنيها، مقابل 280 أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع.

وشهدت تعاملات السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع اليورو الأوروبي، والريال السعودي، واستقر سعر الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، وتراجع الجنيه الإسترليني.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الإثنين، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون.

وتابعت: أن الصندوق سيجري في مارس/آذار المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.

وأبلغت جورجيفا الصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.

وبلغ سعر اليورو، في السوق السوداء 338 جنيها، مقابل 336 جنيها، أمس.

بينما تراجعت العملة الأوروبية، لدى البنوك إلى 66.37 جنيه للشراء، و 66.70 جنيه للبيع، مقابل 66.41 جنيه للشراء و 66.74 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 362 جنيها، مقابل 378 جنيها، أمس.

كما تراجع الإسترليني، لدى المركزي السوداني، إلى 74.58 جنيه للشراء و74.95 جنيه للبيع، مقابل 74.72 جنيه للشراء و 75.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 14.66 جنيه للشراء و 14.73 جنيه للبيع ،بينما ارتفع في السوق السوداء إلى 75.20 جنيه مقابل 74.66 جنيها، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية، عند 76.70 جنيه.

ولدى المركزي بقي الدرهم عند 14.97 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي لدى البنك المركزي السوداني إلى 181.34 جنيه للشراء، و182.25 جنيه للبيع، مقابل 181.30 جنيه للشراء، و 182.22 جنيه للبيع، أمس.

بينما بلغ سعر الدينار في السوق السوداء 710 جنيهات.

وتأتي القفزات المتتالية في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وسط أنباء عن استعداد البلاد لإصدار عملة جديدة.

وفي وقت سابق، كشف قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، عن مناقشة تغيير العملة مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة دون تحديد وقت معين لإجراء تلك العملية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك احتمالا قويا بأن تصدر الحكومة عملة محلية جديدة، ورهنت ذلك بموافقة وزير المالية المنتظر تعيينه في التشكيل الوزاري الجديد.

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.

وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار.