جامعة الملك خالد تبدأ المفاضلة بين 6500 متقدم لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة‎

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا مؤخرًا استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه (غير مدفوعة الرسوم)، وذلك للعام الجامعي القادم 1443هـ، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لدى العمادة أكثر من 6500 متقدم ومتقدمة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن العمادة ستتوسع في القبول للعام القادم لتمكين الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا، وكذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.

أعداد الطلاب المتقدمين

فيما بيّن آل فائع أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2657، إضافة إلى 3929 طالبة، وذلك في مختلف البرامج التي طرحتها العمادة، مشيرًا إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستتولى في المرحلة القادمة إجراء المفاضلة وفق المعايير المعتمدة في المجالس العلمية المختصة.

وأكد آل فائع على المتقدمين والمتقدمات ضرورة متابعة الإعلانات المتعلقة ببقية إجراءات القبول ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها ونتائج الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما الرسمية.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (مدفوعة الرسوم) في شهر شعبان المقبل.



