بيزنس إنسايدر: خطط تأسيس محمد بن سلمان لمدينة ذا لاين تمثل نقلة حضارية للمستقبل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365: ترجمة- منة الله أشرف

قال موقع بيزنس إنسايدر الإسباني إن مدينة ذا لاين The Line تعكس رؤية السعودية للمستقبل وإن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتشيدها بمثابة ثورة ونقلة حضارية.

ونيوم هي المنطقة التي اختارتها السعودية لبناء مدينة تدعم البيئة بالكامل حيث لن تكون هناك سيارات أو طرق، ومن المقرر أن تضيف 180 مليار ريال أو أكثر من 39.5 مليار يورو للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2030.

كما ستتيح المدينة التي سيبدأ بناؤها في الربع الأول من هذا العام خلق 380 ألف فرصة عمل.

وأشار التقرير إلى أن المدينة المستقبلية التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا، ستتمتع بوسائل نقل عامة فائقة السرعة في باطن الأرض تسمح لملايين السكان الذين ترحب بهم بالذهاب إلى أي نقطة من المدينة في أقل من 20 دقيقة.

كيف تمثل ذا لاين نقلة حضارية ؟

وقال تقرير موقع بيزنس إنسايدر الإسباني إن خطط تأسيس مدينة ذا لاين بمثابة ثورة ونقلة حضارية، مفسرًا ذلك بقوله: المدينة لن يكون فيها سيارات ولا طرق وبالتالي لن تكون بها انبعاثات كربونية، كما تسعى إلى توفير استجابة مباشرة لبعض أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه مجتمع اليوم مثل: التلوث وحركة المرور والازدحام البشري.

وستضم المدينة المخصصة للمشاة، مدارس ومراكز صحية، فضلًا عن المساحات الخضراء حيث من المقرر أن تحافظ على 95% من المساحات الطبيعية.

وتابع التقرير: وبالطبع، لا يمكن الحديث عن المستقبل وما يمكن أن تكون عليه مدينة مستقبلية مثل ذا لاين دون إغفال عنصر الذكاء الاصطناعي وهو أحد المحاور الرئيسية للمدينة التي سيتم بناؤها في نيوم، وسيتم تجهيزها بـ معدات ذات تأثير منخفض الكربون، وتشغيلها بنسبة 100% من الطاقة المتجددة.

وأضاف: وهذه التكنولوجيا جزء أساسي من رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهي كذلك جزء أساسي وراء تنمية الاستثمار وجذب الشركات العالمية التي من المتوقع أن تنقل مقارها إلى السعودية في وقت لاحق من الآن.

واختتم التقرير قائلًا: تقدم ذا لاين مفهومًا جديدًا للعالم بشأن المعيشة والاستثمار وطرق تنويع الدخل، فالمشروع لا يقف عند كونه مشروعًا سكنيًا بل هو أيضًا استثماري.

ويُذكر أن مدينة ذا لاين تأتي ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة لتنويع الدخل والإيرادات بعيدًا عن النفط، ويشمل المشروع البلدات والمدن ومراكز البحوث والموانئ ومناطق الشركات، ويهدف لجعل الحياة أسهل وتوفير الوقت لكل من المقيمين والشركات.