بريطاني يتخطى قواعد الحجر الصحي في سنغافورة لسبب غريب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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يواجه بريطاني يبلغ من العمر 52 عامًا سجنًا لمدة ستة أشهر لتسلله من غرفته في فندق بسنغافورة لرؤية خطيبته أثناء قضاء الحجر الصحي الإلزامي الخاص بفيروس كورونا للوافدين الأجانب.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم حبس نايجل سكيا، 52 عامًا، في فندق ريتز كارلتون ميلينيا من فئة الخمس نجوم في سبتمبر الماضي وفقًا لإشعار سنغافورة الإلزامي الخاص بالبقاء في المنزل لمدة 14 يومًا للعمال الأجانب والمواطنين الوافدين.

خرق الحجر الصحي

ووفقًا لسلطة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية (ICA)، غادر سكيا غرفته في ثلاث مناسبات منفصلة في 21 سبتمبر دون ارتداء قناع.

في الساعة الثانية صباحًا من التاريخ المذكور، خلال رحيل سكيا الثالث والأخير من غرفته، صعد البالغ من العمر 52 درج لزيارة خطيبته السنغافورية أجاثا ماغيش إيامالاي، التي كانت تقيم في الطابق السابع والعشرين.

وبسبب تحدي قواعد الحجر الصحي الصارمة، يواجه سكيا غرامة قدرها 7390 جنيهًا إسترلينيًا أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما، وفقًا لسلطات الهجرة.

عقوبة الغرامة والسجن

ويمكن أيضًا إلغاء تصريح العمل الخاص بالرجل البالغ من العمر 52 عامًا، وتم بالفعل إلغاء حق 44 أجنبيًا انتهكوا قوانين الحجر الصحي في الدولة المدينة.

وقال متحدث باسم فندق ريتز كارلتون ميلينيا إن الفندق يراعي جميع اللوائح التي تفرضها الحكومة عند استيعاب الضيوف الذين يقدمون إشعارات الإقامة في المنزل.

وأضاف المتحدث: “لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكننا تقديم أي تعليق إضافي على حوادث محددة”.

وانخفض العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في سنغافورة من خلال التطبيق الصارم إشعار البقاء في المنزل للأجانب، ويفرض التوجيه على الزائرين البقاء لمدة 14 يومًا في غرفة في فندق معين من قبل الحكومة.

