الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

كيف أثرت كورونا على قطاع المقاولات؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الهندسي سعود الدلبجي، أن أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا هو قطاع المقاولات.

كورونا وقطاع المقاولات:

وأضاف الدلبجي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعلى نسب إفلاس كانت في أمريكا وتليها البرازيل، وفي المملكة متوقع أن يتأثر نسبة 35% من الشركات الكبرى.

ورأى الخبير الهندسي أن قرار المحكمة العليا بشأن العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة كورونا عالج الخلل الذي حدث في قطاع المقاولات وتأثر الشركات.



