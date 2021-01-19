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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19
كيف أثرت كورونا على قطاع المقاولات؟
متوقع أن تتأثر 35% من الشركات الكبرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الخبير الهندسي سعود الدلبجي، أن أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا هو قطاع المقاولات.
كورونا وقطاع المقاولات:
وأضاف الدلبجي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعلى نسب إفلاس كانت في أمريكا وتليها البرازيل، وفي المملكة متوقع أن يتأثر نسبة 35% من الشركات الكبرى.
ورأى الخبير الهندسي أن قرار المحكمة العليا بشأن العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة كورونا عالج الخلل الذي حدث في قطاع المقاولات وتأثر الشركات.