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كيف أثرت كورونا على قطاع المقاولات؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

كيف أثرت كورونا على قطاع المقاولات؟

متوقع أن تتأثر 35% من الشركات الكبرى

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الهندسي سعود الدلبجي، أن أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا هو قطاع المقاولات.

كورونا وقطاع المقاولات: 

وأضاف الدلبجي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أعلى نسب إفلاس كانت في أمريكا وتليها البرازيل، وفي المملكة متوقع أن يتأثر نسبة 35% من الشركات الكبرى.

ورأى الخبير الهندسي أن قرار المحكمة العليا بشأن العقود والالتزامات المتأثرة بجائحة كورونا عالج الخلل الذي حدث في قطاع المقاولات وتأثر الشركات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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