أعراض جديدة لـ كورونا لا تخطر على بال!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

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لا يزال فيروس كورونا يشن هجومه على العالم أجمع، حيث أصاب قرابة 96 مليون شخص، لتكشف دراسة أعراض جديدة.

أعراض كورونا مرتبطة بالعين:

ولفتت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بكورونا، تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفق موقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

يشار إلى أن حساسية الضوء، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علمًا أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

ويصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة، وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.

حساسية الضوء:

وأوضح الطبيب المختص في مركز “مستشارو طب العيون” بلندن، علي ميرزا: “يعاني من يشكو حساسية الضوء من الصداع، ويشعرون بألم في العينين عند إضاءة مكان مظلم بشكل مفاجئ، أو الانتقال من الظلام إلى النور”.

كما أضاف ميرزا: “يمثل التهاب العينين أحد أعراض كورونا الأقل شيوعًا، إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشرًا على الإصابة بكوفيد-19 أم أن الأمر مجرد التهاب فيروس للملتحمة”.

