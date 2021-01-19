فيديو.. ميلانيا ترامب تودع البيت الأبيض برسالة مؤثرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أصدرت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، أمس الاثنين، رسالة وداع، مع اقتراب نهاية فترة إقامتها في البيت الأبيض، دعت فيها الأمريكيين إلى الامتناع عن العنف، وحثتهم على اتباع روح مبادرتها “كن الأفضل”، والتي ركزت على مكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز رفاه الأطفال، ومكافحة إساءة استخدام المواد الأفيونية المخدرة.

فيديو 7 دقائق:

وقالت في مقطع فيديو مدته نحو 7 دقائق: “كن شغوفًا في كل ما تفعله، لكن تذكر دائمًا أن العنف ليس هو الحل أبدًا، ولن يكون مبررًا على الإطلاق”.

وشجعت الأمريكيين على تعليم أطفالهم قصص “الأبطال الشجعان وغير الأنانيين الذين عملوا وضحوا لجعل هذا البلد أرضًا للحرية”.

ودعت ميلانيا ترامب في الرسالة المصورة المنشورة على صفحتها الرسمية في تويتر، الأمريكيين، إلى عدم إغفال استقامتهم وقيمهم، وأضافت: “استغلوا كل فرصة لإظهار الاعتبار للآخرين، وبناء عادات جيدة في حياتنا اليومية”.

كن الأفضل:

وطلبت السيدة الأولى من كل أمريكي أن يكون سفيرًا لمبادرتها “كن الأفضل”، “للتركيز على ما يوحدنا، والارتقاء فوق ما يفرقنا، واختيار الحب بدل الكراهية، والسلام بدل العنف”.

