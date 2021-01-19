شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة وصاحب مطعم يتورطان في الاتجار بالبشر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أحالت المحكمة العامة في جدة، صاحب مطعم ومواطنة إلى النيابة العامة لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وفسخت المحكمة عقدا مبرما بينهما حول نقل كفالة مقيم يعمل لدى المواطنة، كما ألزمتها بإعادة 30 ألف ريال إلى صاحب المطعم سلمها لها، مقابل نقل خدمات مكفولها لصالحه للعمل لديه في مطعم.

وكان صاحب المطعم أبدى رغبته في نقل كفالة مقيم للعمل في مطعمه، واشترطت السيدة سداد 60 ألف ريال بالتقسيط، مقابل السماح له بالعمل، والتنازل عن كفالته بشكل نظامي.

وتغيب العامل عن عمله في المطعم، بحجة أن كفيلته طلبت منه ذلك لعدم حصولها على بقية المبلغ، في حين أوقفت محكمة التنفيذ خدمات صاحب المطعم، حيث تبين أن المواطنة المدعى عليها قدمت سندا لأمر محررا منه كضمان لمستحقات العامل قبل نقل كفالته.