شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل حبس أحد منسوبي وزارة الدفاع بتهمة اختلاس المال العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدين أحد منسوبي وزارة الدفاع، باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.

كما أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تمت إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس.

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ورصد كل من يتعدى على المال العام.