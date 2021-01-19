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في مشهد عفوي أطفال من قطر يلتقون برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ

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في مشهد عفوي أطفال من قطر يلتقون برئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ



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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية