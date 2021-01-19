أخبار السعودية اليوم.. «مكافحة الفساد»: إيقاف قاض وضابط صف وموظفين بالصحة والأرصاد.. والسعودية تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وأثمرت عن إلقاء القبض على (24) موظفًا بوزارة الصحة، و(15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، و(2) عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات في قضية فساد وإيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وإلى التفاصيل:

وزير العدل: 3 إجراءات تضمن تحقيق أهداف الأحكام القضائية

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أنه في ظل التطور القضائي - إجراءً وموضوعًا - يجب أن يواكب ذلك جودة عالية في التسبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة للفعل، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود والتفاعل في التجاوب مع أي شكوى، والعمل على معالجة مواطن الخلل والقصور، كما بينّ أن مركز العمليات العدلي يتابع الأداء اليومي التشغيلي ويعمل على تغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطور في أعمال المرافق العدلية كافة.

السفير الأمريكي يصف السعودية بكلمات مؤثرة بعد تطعيمه بلقاح كورونا

قال السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، إن التنظيم في المملكة رائع والاحترافية عالية، وقد كنت أول السفراء الذين يتلقون لقاح كورونا في المملكة وأردت بذلك أن أظهر للجالية الأمريكية في السعودية والبالغ عددهم 80 ألفًا أنه آمن وفعال، مضيفًا: أريد أن أشكر السعودية على هذه الفرصة لرؤية الكوادر الصحية في المملكة التي نشعر بوجودنا فيها، ولو كان هناك مكان آمن للتواجد فيه خلال جائحة كورونا فهو المملكة العربية السعودية.

مكافحة الفساد: إيقاف قاض وضابط صف وموظفين بالصحة والأرصاد

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عددٌ من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.

من منسوبي وزارة الداخلية.. «رشاوى مالية» تسجن عسكريين ومدنيين

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إدانة عدد من منسوبي وزارة الداخلية (عسكريين ومدنيين) بطلب وقبول الرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا، وكذلك استغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.

سجن عدد من منسوبي وزارة الإسكان ومصادرة أموال وعقارات مملوكة لهم

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الإثنين، إدانة عدد من منسوبي وزارة الإسكان بالرشوة؛ مقابل القيام بأعمالهم الوظيفية أو الامتناع عن أعمال منوطة بهم نظامًا وبغسل الأموال، وكشفت الهيئة عن صدور أحكام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ومصادرة الأموال والعقارات الناتجة عن جرائم الفساد، مشيرة إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، تقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

«طقس الثلاثاء»: انخفاض الحرارة.. وثلوج محتملة على مرتفعات تبوك

كشف المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، عن توقعاته استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، مع نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، واحتمال سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتصدرت الرياض عدد الحالات بتسجيل 67 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 25 حالة، والمدينة المنورة 22 حالة.

وزارة الصحة تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا المضادين لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، اعتماد لقاحي «أسترازينيكا ومودرنا»، المضادين لفيروس كورونا، بعدما اعتمدت، في وقت سابق، لقاح «فايزر - بيونتيك»، بحسب تصريحات مدير الصحة في المنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، موضحًا أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في فايزر - بيونتيك وأسترازينيكا ومودرنا، وأن التنافس عالمي على اللقاحات، وهناك طلب كبير على لقاح فايزر، لكن هناك كميات جيدة ستصل إلى السعودية للتطعيم.

رسالة من وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات مع بدء الفصل الدراسي الثاني

وجّهت وزارة التعليم رسالة إلى المعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، قالت خلالها: إننا نثق في المعلمين والمعلمات ونعوّل عليهم لمواصلة روح الشراكة والتعاون والمسؤولية مع الأسر وأولياء الأمور، مع فصل دراسي جديد.

رسوم المدارس الأهلية.. وزارة التعليم تحدد طريقة تظلّم أولياء الأمور

حددت وزارة التعليم، طريقة وآلية وخطوات قيام أولياء الأمور بالتظلّم من الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مشيرة إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتمثل في " الدخول على موقع بوابة التعليم الأهلي من خلال الرابط التالي - اختيار «دخول ولي أمر»- النقر على خانة «تسجيل تظلم»- أدخال البيانات المطلوبة بالترتيب حسب الخطوات."

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