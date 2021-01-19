شكرا لمتابعة خبر عن رد تركي آل الشيخ على مزاعم محاولته لكسب القطريين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على شخص زعم أنه يحاول " كسب القطريين من خلال ترويج مقطع ترحيبه بأطفال قطريين ".
وسخر آل الشيخ من وصف الأمر بهذه الطريقة قائلا: " في فرق بين الترحيب في الضيف وبين أحاول أكسب أحد ".
وتابع: " تركي آل الشيخ ماهمه إلا ربه، ثم معازيبه الملك سلمان، وسيدي الأمير محمد، وخادم لهم ولكل سعودي ".
واختتم آل الشيخ بقوله: " حط هالكلام بين عيونك وافهمه ان كان فيك عقل! " .