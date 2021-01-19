شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن لخبير تقني: " كيف أهكر بنك؟ " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، أن البنوك السعودية آمنة، ومن أفضل الأنظمة في تطبيق المعايير الأمنية.

وقال الحمادي في رده على سؤال وارد لبرنامج " في الصورة "، عن كيفية اختراق نظام بنك: " إن العميات في البنوك السعودية فعليا آمنة، وبمقارنتها في تاريخ التضررعلى مستوى بنوك العالم، تجد البنوك السعودية في مرتبة مشرفة جدا ".

وفي سياق منفصل، فيما يخص تحديثات " واتساب "، أكد الحمادي هدفها استخدام بيانات المستخدمين، وهي الاسم، والعنوان، ورقم الجوال، والأرقام التي يتم التواصل معها، وغيرها من المعلومات.

وأضاف:" الشركة تستطيع من خلال هذه المعلومات معرفة كل شيء عن المستخدم، وبالتالي تستطيع رفع القيمة السوقية لمعلوماته، وهذا الأمر ليس جديدًا ".