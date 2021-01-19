«التعليم »حملة التوعية بالأمن السيبراني تستهدف 3 فئات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، إطلاق حملتها التوعوية للطلاب والطالبات بالمملكة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية في إطار الجهود المتواصلة لزيادة الوعي المعرفي بالأمن السيبراني لدى الطلاب.

وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، إنفوجراف مصحوبًا بتغريدة جاء فيها وزارة التعليم تطلق حملة التوعية بالأمن السيبراني لدى الطلاب والطالبات.

وبينّت وزارة التعليم، من خلال الإنفوجراف، الأهداف التي تتطلع لتحقيقها من خلال هذه الحملة التوعوية، وتتمثل في:

- زيادة الوعي بالأمن السيبراني لدى الطلبة وهيئة التدريس وأولياء الأمور.

- رفع الوعي والمعرفة لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل أثارها

- المساهمة في التوعية عن مدى خطورة التنمر الإلكتروني.

- دعم المبادرة الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن هذه الحملة التوعوية تستهدف كل من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

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