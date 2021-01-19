شكرا لقرائتكم خبر عن العينة بـ «ريال».. والنتيجة في 15 دقيقة تقنية سعودية خالصة تكشف كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال لـ ”الخليج 365” الاستشاري والأستاذ المشارك للتشخيص الجزيئي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. هاني الحضرمي، لـ ”الخليج 365” إن تكلفة العينة الواحدة للتقنية التي ابتكرها للكشف عن فيروس كورونا المستجد ّ وتشخيصه في وقت قياسي لا يتجاوز 15 ددقيقة دون استخدام تحليل « PCR» تبلغ ريالا واحدا فقط.‫‬

تصنيع وتوزيع

وأوضح د. الحضرمي، أنه جارٍ العمل حالياً على إجراءات الفسح من الهيئة السعودية للغذاء والدواء وبمجرد الحصول على الموافقة والفسح سيتم البحث عن مصنع أدوية محلي لتبني التصنيع والتوزيع، لافتاً إلى تواصل عدد من مصانع الأدوية معه لتصنيع المنتج الخاص به، إضافة إلى حصوله على رقم تسجيل البراءة وتسليم البحث لمجلة علمية مرموقة، وفِي انتظار نشره خلال الأيام القليلة القادمة.

مكانة دولية

وقال: تم بفضل -الله تعالى- تسجيل براءة الاختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية نظير ابتكاري للتقنية الجديدة، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق على أرض المملكة دون الحاجة إلى أدنى مساعدة من أي شريك خارجي، وهذا سيعكس أثراً كبيراً على مكانتها الدولية، وسيظهر أن أبناءها ومن خلال هذا الابتكار ساهموا كغيرهم من علماء الدول المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة للتشخيص والكشف عن كورونا المستجد.

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سهولة الاستخدام

وأضاف: التقنية المبتكرة قليلة التكلفة مقارنةً بـ PCR كما أنها لا تحتاج لفريق طبي متخصص أو مختبرات متخصصة لإجرائها، مما يعكس سهولة استخدامها على جميع الأصعدة مثل المطارات وفحص ضيوف الرحمن في ‫مكة‫ والمدينة‬ قبل دخولهم إلى الحرمين، وكذلك خلال فترة الحج، بالإضافة إلى أماكن التجمعات العامة، وسوف تستبدل هذه التقنية الحاجة إلى مختبرات وأجهزة متخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث إنه يمكن حملها إلى الأماكن العامة والحصول على نتيجة الاختبار في 15 دقيقة، مما سيساعد بشكل كبير في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره من خلال التعرف على المصابين، وفي حال تبني تصنيع هذه التقنية وإنتاجها على أعلى مستوى سوف يكون لذلك عائد كبير على اقتصاد ‫الوطن من خلال تصديرها إلى دول العالم.