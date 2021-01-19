شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعالية «يوم الطفل الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مجمَّع إرادة والصحة النفسية بالدمام ممثلاً بإدارة التغذية وعدد من الأقسام الصحية، فعالية يوم الطفل الخليجي تحت شعار «لنصنع جيلاً أكثر وعيًا»، واستمرت الفعالية ثلاثة أيام في أحد مجمَّعات القطيف.

وافتتح د. محمد المقهوي الفعالية نيابة عن المدير التنفيذي لمجمَّع إرادة د. محمد الزهراني.

وأفاد مشرف ومنسق الفعالية أخصائي تغذية أول عبدالعزيز البشر، بأن الفعالية اشتملت على عدد من الأركان الصحية والتثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي، تهدف جميعها إلى توعية بذرة وأجيال المستقبل وأسرهم بأسلوب غير تقليدي وتفاعلي مناسب لأعمارهم، ومختلف احتياجاتهم الصحية والغذائية والنفسية والاجتماعية.

وقد توزعت الأركان على النحو التالي: ركن اكتشف مختبرنا، وركن احسب وزنك وشوف شكلك، وركن تعال شوف.. أنت وين، وركن شاركنا واربح، وركن مستشارك في تغذية أطفالك، وركن مارس هواياتك بسعادة، وركن استشارات نفسية واجتماعية، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات في الفعالية.

كما أثار المسرح التفاعلي والأركان المصاحبة إعجاب الحاضرين وتفاعلهم الكبير، بما قدمته الكوادر الصحية من مجمَّع إرادة، والمتطوعون المشاركون.