شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طفل و «أب» يشاركون في تشجير حديقة ضاحية هجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‬ضمن مبادرة ‫مليون شجرة في محافظة الأحساء وللمرة الثالثة يفوز الأطفال في ‫تشجير الحدائق البيضاء ‬تحت رعاية أمانة الأحساء.

وبمشاركة 70 طفلاً و30 من الآباء تمت زراعة 300 شتلة في الحديقة الرابعة، وهي حديقة حي ‫ضاحية هجر شرق الأحساء، مؤخرًا.

وحضر فعالية التشجير المشرف العام على المبادرة، م. فهد الملحم، وفريق أغصان التطوعي البيئي بقيادة نائب القائد محمد العلوي، ومدير الفرق التطوعية بجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين.

وعبَّر د. محمد السماعيل، المنسق لأهالي الحي، عن شكر الأهالي وسعادتهم بمبادرة التشجير، كما شكر المنظمين، وأحضر الأطفال ومعهم بطاقات بأسمائهم علقوها على شتلاتهم التي زرعوها؛ لتكون لهم ظلاً في المستقبل، تفعيلاً لمبادرة «شجرتي» التي أطلقها م. فهد الملحم ضمن مبادرة التشجير.

ولفت السماعيل إلى أن ضاحية هجر تحتوي على كثير من الحدائق، وكثير من الأهالي لديهم الاستعداد لرعاية الأشجار وريّها والعناية بها، وينتظرون الدعم من مبادرة «مليون شجرة» ومبادرة جامعة الملك فيصل لدعمهم في غرس باقي الحدائق، والأحياء المصرَّح فيها بالبناء تبلغ خمسة أحياء، وفي كل حي الأهالي مستعدون لرعاية الحدائق المجاورة لمنازلهم.