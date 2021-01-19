شكرا لقرائتكم خبر عن حملة التبرع بالدم في خيرية الكلابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيمت مؤخرًا حملة للتبرع بالدم تحت شعار «معًا ننقذ حياة»، بالتعاون مع التجمع الصحي بالأحساء وبدعم من جمعية الكلابية الخيرية بالأحساء، وبلغ عدد المتبرعين بالدم ٥٥ متبرعًا.

ويأتي تنظيم الحملة انطلاقًا من مبادئ التكافل وخدمة المجتمع، وتعميق روح العطاء لخدمة الإنسانية، وتعزيز المسئولية تجاه المجتمع، وتماشيًا مع دورها الإنساني.

وتعتبر عملية التبرع بالدم من أهم المبادرات التي تعزز القيم الإنسانية، وتعود بالفائدة على الطرفين، حيث إن كيس الدم الواحد يمكنه أن ينقذ حياة ثلاثة أشخاص، كما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للمتبرع؛ حيث تساهم في تجديد كرات الدم الحمراء وحرق السعرات الحرارية وتخفيض الوزن وتنشيط عضلة القلب والدورة الدموية، والحد من الجلطات والوقاية من تصلّب الشرايين ومشاكل الكبد واكتناز الحديد، وغيرها من الإصابات المختلفة.

والجدير بالذكر أنه يمكن للشخص من سن 18 إلى 65 عامًا التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر طالما يتمتع بصحة جيدة.

وقدَّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، حمد الصالح، شكره للتجمُّع الصحي والكادر الصحي المشارك في الحملة، على تعاونهم مع الجمعية، مثمنًا جهودهم في الحملة، كذلك قدَّم شكره للمتطوعين المشاركين في نجاح الحملة.