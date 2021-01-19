شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يناقش تسريع تنفيذ الأحكام مع وزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام.

واستمع سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة بمحافظة جدة د. الصمعاني يرافقه عدد من مسؤولي وزارة العدل، إلى شرح عن أعمال الوزارة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.