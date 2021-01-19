شكرا لقرائتكم خبر عن مقهى «حواري» لشباب الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، أمس الأول مقهى حواريا «عن بعد» بالمنطقة بعنوان: «تنمية الحوار لدى الشباب ودورها في تحقيق التواصل الحضاري»، استضاف خلاله وكيل كلية المجتمع للجودة والتطوير د. هلال بن مزعل العنزي، ووكيلة كلية اللغة العربية في كلية التربية والآداب د. وفاء بن مياح العنزي.

وناقش اللقاء الذي يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس شباب المنطقة خمسة محاور، جاء الأول بعنوان «شبابنا وحوار التنمية: الثقافة والقيم»، والثاني بعنوان «التفاعل الاجتماعي وصناعة التأثير: الرسائل والوسائل»، أما الثالث فكان بعنوان «المرونة الفكرية وفن الإقناع»، في حين جاء الرابع بعنوان «المملكة وحوار الحضارات: دعم الشراكة الإنسانية المنتجة»، والخامس بعنوان «الانتماء والمواطنة».

وأكد د. هلال العنزي، أن الشباب هم الثروة الحقيقية في مسيرة التنمية بالمملكة وعماد نهضتها ومبعث عزها، وشركاء حقيقيون في التطوير، مشيرا إلى أهمية استثمار طاقاتهم في نشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين مختلف أطياف المجتمع.