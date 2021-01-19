شكرا لقرائتكم خبر عن 9640 زيارة منزلية لمرضى النور التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة 9640 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020 الماضي، استفاد منها 459 مريضا من المسجلين في البرنامج.

تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.