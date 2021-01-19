شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام النازحين في عبس ومخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020 الماضي في قسم الطوارئ 216 مستفيدا، وعيادة الباطنية 378 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 230 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضا.

وصرفت الأدوية لـ 691 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضا، فيما نفذت 26 نشاطا للتخلص من النفايات.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، وراجع العيادات خلال الشهر نفسه في قسم الطوارئ 44 مستفيدا، وعيادة الباطنية 815 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 822 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 مريضا.

فيما صرفت الأدوية لـ 862 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 34 شخصا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 355 مريضا، فيما نفذت 21 نشاطا للتخلص من النفايات.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستفاد من العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م، 1.904 مستفيدين من قسم الطوارئ، ومن قسم الباطنية استفاد 1.185 مستفيدا، ومن عيادة الصحة الإنجابية استفاد 708 مستفيدين، فيما استفاد من قسم المصابين بالأوبئة 1.361 مستفيدا، ومن قسم التوعية والتثقيف 3.205 مستفيدين، فيما استفاد من قسم الجراحة والتضميد 707 مستفيدين، و70 مستفيدا من قسم الإحالة الطبية، وكذلك تمت استفادة 1704 مستفيدين من قسم العيادات المتنقلة، ومن قسم الولادة تمت خدمة 17 حالة مستفيدة، ومن قسم التغذية العلاجية 712 مستفيدا، فيما نفذ 27 نشاطا للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 2.215 مراجعا، وصرفت الأدوية لـ 5.470 مستفيدا، وراجع قسم نقل الدم 38 مراجعا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3.054 فردا.