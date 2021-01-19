شكرا لقرائتكم خبر عن 16 طن أغذية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 16 طنًا و800 كيلو جرام من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا، استفاد منها 3,500 فرد في منطقة شيتا قونق، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.

ويأتي المشروع استمرارًا للدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لمهجري الروهينجا للتخفيف من معاناتهم.