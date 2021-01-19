شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 3.5 مليون زهرة وشجرة شتوية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن زراعة أكثر من 3.5 مليون من الزهور والشجيرات الشتوية، بحاضرة الدمام، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن زراعة الأشجار والشتلات تأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي، إضافة إلى أن التشجير يمثل عامل جذب سياحي للمنطقة.

وبين أن عمليات التشجير في المدن والمحافظات تساهم في استدامة المدن من الناحية الجمالية والبيئية، والذي يأتي ضمن سعي الأمانة في الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن عبر زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسية، والساحات والواجهات البحرية، والكورنيش والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، موضحًا أن الزهور التي قامت بزراعتها الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات، تتميز بتنوع ألوان أزهارها وجمالها، إضافة إلى أهميتها لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي من خلال هذه الزهور لما لها من أثر جمالي على المنطقة، بالإضافة إلى أهميتها كمصدر للأوكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.

وقال إن عمليات التشجير التي تنفذها الأمانة وتنفذها الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، تعمل على جعل المدن أكثر جمالا، مبينًا أن الأمانة تسعى إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال تحسين المشهد الحضري، مشيرا إلى أن كافة المحافظات تقوم بأعمال الزراعة والتشجير ضمن مبادرة «شرقية خضراء».