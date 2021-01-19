شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين بـ«الصف الأول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الإجراءات الفنية والإدارية، لبدء مرحلة تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، حسب الخطط الزمنية، وفقًا للفئات، بموجب التنظيم الوزاري.

وأشار إلى أن القبول في المدارس سيكون لمن أكملوا ست سنوات عن بدء العام الدراسي المقبل أو أقل من ذلك بتسعين يوماً ممن كان ميلاده في 23 / 4/ 1437هـ أو قبل ذلك.

وأضاف: إن من يقل عمره عن ست سنوات بحد أعلى 180 يومًا، يمكنه الالتحاق بالعام الدراسي، شريطة أن يكون لدى الطالب شهادة صادرة من روضة معتمدة للأطفال لمدة فصلين دراسيين، بالإضافة إلى توفر استمارة إنمائية تثبت إتقان الطفل المهارات الإنمائية.

ولفت إلى أن المدارس تعتمد الروضات خارج المملكة، التي تتضمن المهارات الإنمائية لكل طالب، مع التوصية بالالتحاق المبكر بعد مصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلد الدراسة.

وأكد أن ضوابط التسجيل ومواعيده تطبق على السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون عبر حساب ولي الأمر في نظام «نور» للطلاب السعوديين، الذين لهم سجل مدني والطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية والطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي.

ونوه بأن تسجيل الطلاب الخليجيين وطلاب دار الرعاية الاجتماعية والذين لم تستكمل هوياتهم من أصحاب المعاملات كالقبائل النازحة وغيرهم، وطلاب القرى والهجر وفقًا للضوابط الخاصة وطلاب التربية الخاصة ومن في حكمهم، ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأعلى لسن القبول سيكون عبر حساب قائد المدرسة لإرفاق المستندات المطلوبة.

واختتم الباحص بأن مراحل التسجيل ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل لطلاب تحفيظ القرآن وتجرى تباعا حسب الخطة الوزارية لنحو 6 فئات تعليمية.